Waarom is Superplus 98-benzine ineens veel duurder dan Euro 95?

Vraag: ‘Ik ben ruim twee jaar geleden met mijn nieuwe auto overgestapt op V-Power 98-benzine van Shell. Het prijsverschil van circa 10 eurocent voor een betere kwaliteit brandstof vond ik destijds te rechtvaardigen. Maar sindsdien is het prijsverschil met Euro 95 veel groter geworden. Ik betaal nu soms tot wel 30 eurocent per liter meer. Hoe kan dat?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Bij de meeste Nederlandse benzinepompen heb je keuze uit Euro 95 en Superplus 98. Bij Shell wordt de laatste V-Power genoemd om de ‘premium’ kwaliteit te onderstrepen. De adviesprijs daarvan ligt momenteel rond de 2,18 euro per liter. Terwijl je Euro 95 bij diezelfde Shell-pomp tankt voor circa 1,98 euro. Dat scheelt dus 20 eurocent en daarmee is het prijsverschil inderdaad verdubbeld ten opzichte van enige tijd geleden.

Daarnaast kost het produceren van benzine met een hoog octaangetal meer energie, want het is een iets gecompliceerder productieproces. Omdat de laatste tijd de energietarieven flink gestegen zijn, wordt ook dat doorberekend in de benzineprijs. Euro 95 (E10) bevat minder octaan en juist meer biobrandstof (vandaar de naam E10 in plaats van E5). Daardoor is die benzinesoort minder gevoelig voor deze prijsontwikkelingen.’