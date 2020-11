Waarom je afstand moet houden als je achter een hoge vrachtwagen rijdt

video Hoe een bizarre crash de A28 bij Zwolle lamlegde: ‘Dit is wel heel opmerke­lijk’

10 juli Het is een surrealistisch beeld op de A28 bij Zwolle. Een meterslange laadbak staat 's nachts verticaal tegen een matrixbord op de snelweg. De gevolgen zijn groot, maar de crash zelf was ook heftig. ,,Dit is wel heel opmerkelijk.’’