Waarom je geen gaten moet laten vallen als het verkeerslicht op groen springt

De detectielussen van de verkeerslichten raken in de war door weifelende automobilisten, zo bleek al eerder tijdens Belgisch onderzoek. ,,De sensoren denken dat het minder druk is dan het in werkelijkheid is, waardoor ze weer op rood springen”, aldus een woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In België heeft 99 procent van alle kruispunten onder meer detectielussen of camera’s voor het signaleren voor drukte op de weg en ook in Nederland is het merendeel van alle kruispunten voorzien van detectieapparatuur. Aansluiten bij het wegrijden voor een verkeerslicht helpt dus misschien niet direct jouw voortgang in het verkeer, maar wel de wachtenden achter je en het bevordert tevens de doorstroming in het verkeer.