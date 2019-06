Waarom je je auto niet moet voltanken bij temperaturen van 30 graden en hoger

Nederland maakt zich op voor een van de heetste weken ooit in juni. Dat betekent water mee in de auto en vooraf kijken of het traject dat je gaat rijden filevrij is. Maar er is nog een aspect dat veel automobilisten niet weten. Volgens de Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS) moeten automobilisten hun tank niet helemaal tot de rand toe vullen. De reden is dat de hitte ervoor zorgt dat benzine en diesel uitzetten. In de brandende zon zou er brandstof door de tankopening of de brandstof-ontluchting kunnen lekken.

Dit kan volgens de autobond niet alleen schade toebrengen aan het milieu, de lak van de auto of de bodembescherming, in extreme gevallen kan er zelfs brand uitbreken doordat het op het uitlaatsysteem terechtkomt. Het beste is om de auto af te tanken en meteen te stoppen wanneer het tankpistool automatisch afslaat en niet door te gaan tot de rand van de vulopening zichtbaar is. Ook wordt aangeraden om alleen te tanken wanneer je daarna nog een grotere afstand moet afleggen.