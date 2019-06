Waarom je nooit met zonnebrand op je handen moet autorijden

,,Handlotion, zonnebrand en anti-insectenmiddelen kunnen uiterst schadelijk zijn voor het auto-interieur”, zegt Mark Montgomery van het Ford Materials Technology Centre in Groot-Brittannië. ,,Zelfs het meest onschuldige product kan problemen veroorzaken wanneer het – honderden en soms zelfs duizenden keren per jaar – in aanraking komt met bepaalde oppervlakken.”

Het probleem wordt volgens Ford alleen maar groter doordat de Europese markt voor desinfecterende middelen - in de vorm van gel, schuim of doekjes, waarvan de meeste ethanol bevatten - zal stijgen.

Zonnelotions met een hogere beschermingsfactor bevatten grotere hoeveelheden titaniumoxide, beweert Ford. En dat kan reageren met kunststoffen en de natuurlijke oliën in leer, vooral wanneer het heet is. De Ford-teams in Dunton en Keulen testen de interieurs van hun producten op temperaturen die kunnen oplopen tot 74 °C. Dat is de temperatuur die op een hete dag bereikt kan worden in een auto.

Beschermende coating