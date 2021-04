Waarom je nu nieuwe autobanden moet kopen

Wanneer je banden al aardig op weg zijn richting canvas, is het misschien raadzaam om nu al nieuwe banden te bestellen. Want niet alleen bestaat de kans dat de prijs van banden snel oploopt, het is zelfs mogelijk dat er wereldwijde wachtlijsten gaan ontstaan. China en de VS slaan al massaal banden in om te anticiperen op het tekort en dat maakt het probleem alleen maar groter.

De kern van het probleem zit 'm in het feit dat de wereldwijde rubberboompopulatie wordt bedreigd door een dodelijke bladziekte. Daardoor kunnen bandenfabrikanten hun productie niet voldoende opvoeren, meldt Bloomberg. Vooral in Zuid-Amerika worden de bomen zwaar getroffen, maar de kans is groot dat de ziekte binnenkort ook in Afrika en Azië zal opduiken.

Langdurig probleem

Bijkomend nadeel is dat de wereldwijde handelsprijs van rubber niet zo sterk wordt gestuurd door vraag en aanbod. Rubberboeren krijgen op dit moment weinig betaald, waardoor ze investeringen in nieuwe bomen uitstellen. Daardoor zal het wereldwijde rubbertekort waarschijnlijk nog vele jaren voortduren.

Niet alleen moderne autobanden bestaan voor een deel uit natuurlijk rubber, ook de ‘rubbers’ in portieren en op andere plekken zijn gemaakt van dit natuurlijke materiaal. Er is namelijk nog geen goed synthetisch alternatief voor dit materiaal als het gaat om het dempen van trillingen en geluid in auto's. Op dit moment is er ook een tekort aan chips en accu's voor nieuwe auto's, waardoor veel autofabrikanten kampen met vertragingen waar het gaat om leveringen aan klanten.

