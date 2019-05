Waarom jouw volgende auto aardig plantaardig is

,,Vijftig jaar geleden was een lederen bank het toppunt van luxe”, zegt Massimo Frascella, creatief directeur van Land Rover. ,,Nu zou je zoiets in de beste hotels en huizen nooit meer zien. Hetzelfde proces is anno 2019 aan de gang met auto’s. Duurzaam ontwerpen heeft de toekomst op het gebied van autodesign.”

Frascella was vorige maand in Manhattan tijdens de autoshow in New York om de nieuwe lijn van leervrije, volledig plantaardige materialen van Land Rover te onthullen. De lijn is ontwikkeld voor de interieurs van de Range Rover Evoque, Range Rover Velar en Jaguar I-Pace. ,,Er is een groeiend aantal mensen dat zich zorgen maakt over de herkomst van het textiel en materialen in hun voertuig”, aldus de veganistische Frascella.

De nieuwe interieurs zijn bedoeld om consumenten te trekken voor wie de hoogste vorm van luxe niet botst met hun milieuvriendelijke overtuigingen. Zo is er bijvoorbeeld Eucalyptus Melange te vinden. Dit textiel is gemaakt van eucalyptusvezels. Voor de productie daarvan is aanzienlijk minder water nodig dan voor het fabriceren van traditionele materialen als kunststof en alcantara. Land Rover maakt ook gebruik van een duurzame wolmix van textielbedrijf Kvadrat, dat aanvoelt als een zachte wollen trui.

Opties

Andere autofabrikanten voegen ook eco-bewuste opties toe aan het interieur. Volvo wil dat vanaf 2025 minstens een kwart van de gebruikte kunststoffen in elk nieuw model is gemaakt van gerecyclede materialen. Vandaag de dag is dat ongeveer vijf procent. In februari liet Volvo-dochteronderneming Polestar weten dat haar eerste volumemodel, de Polestar 2, een compleet plantaardig interieur zou hebben.

Toyota maakt zitkussens met glycol uit hernieuwbaar suikerriet en Ford ontwikkelde zitschuim van sojabonen. Luxemerken zetten helemaal vol in op deze trend. ,,Het gaat hier om een wereldwijde trend die de komende jaren enorm zal blijven groeien”, zegt Filip Brabec, Audi’s vice-president voor productmanagement. “Het heeft te maken met het feit dat consumenten steeds meer oog hebben voor het milieu en hoe en wat we consumeren.”

Synthetisch leer