Waarom jouw volgende auto misschien wel uit China komt

Wie door Shanghai loopt, ervaart een weldadige rust. Bij de verkeerslichten staan weliswaar tientallen scooters te wachten, maar je hoort niets. Dat komt doordat de president van China een paar jaar geleden besloot dat de knetterende tweetakt-brommers van de ene op de andere dag de stad niet meer in mochten.

Met auto’s gaat China nog niet zover, maar geen land ter wereld is verder met elektrisch en autonoom rijden. Hoe belangrijk China voor de Europese autofabrikanten is, valt goed af te lezen aan de nieuwe BMW7 Serie. Dat model heeft een gigantische grille omdat Chinese kopers een markante grille als statussymbool zien. Ook de achterzijde van de nieuwe Porsche 911 oogt tamelijk Aziatisch. En dat auto’s sinds enige tijd ruimschoots worden voorzien van typenaam en –nummer, gebeurt naar verluidt omdat de Chinezen graag aan anderen willen laten zien in wat voor soort auto ze rijden.

Gretig

Nog een typisch Chinees statussymbool is de verlengde auto. Chinezen willen graag de indruk wekken dat ze worden ‘gechauffeerd’. De Europese autofabrikanten happen gretig en leveren in China verlengde uitvoeringen van een groot aantal modellen die we in Europa alleen maar in een korte versie kennen. Ander voorbeeld: Volkswagen bouwt in China speciaal voor de Chinese markt vijf SUV’s met namen waarvan wij nog nooit hebben gehoord. Niet vreemd. Want behalve enorme omzetten en hoge marges, is het verkopen van een auto hier snel winstgevend en vrij eenvoudig.

,,China is de grootste automarkt ter wereld’’, zegt Jacques Geijsen van VW-importeur Pon’s Automobielhandel in Leusden. ,,Het is één land met één miljard mensen. Dat betekent één brochure, één configurator, één campagne en één voordeelpakket, omdat nagenoeg iedereen hetzelfde wil. Dat werkt een stuk lekkerder dan de lappendeken die Europa heet, met al zijn verschillende talen, eisen en voorkeuren.’’ Volkswagen is dan ook groot in China, evenals BMW en Mercedes-Benz. Alle drie de merken verkopen hier meer auto’s dan waar ook ter wereld.

Elektrisch

Maar ook de Europese automobilist zal steeds meer de invloed van China merken. Het land loopt voorop met innovatie. Op de autoshow van Shanghai tonen Chinese fabrikanten eigenlijk alleen maar auto’s op elektriciteit en waterstof. Naar verwachting verkopen zij rond 2025 jaarlijks vier miljoen elektrische auto’s: aantallen waarvan Europese fabrikanten alleen maar kunnen dromen. Duitse autofabrikanten vertrouwen ook steeds meer op China voor onderzoek en ontwikkeling.

VW-baas Herbert Diess omschreef op de autoshow van Shanghai deze maand China als ‘de benchmark voor iedereen’. ,,Ongeveer de helft van de ongeveer 20.000 ontwikkelingsexperts van VW is al betrokken bij het onderzoeken van technologieën, producten en auto-ontwerpen voor China.’’

Centrum

Functies voor automatisch rijden, netwerken of sensortechnologie zouden in toenemende mate rechtstreeks in China kunnen worden ontwikkeld, denkt VW. Analisten zien de Volksrepubliek dan ook als het toekomstige centrum van de industrie. ,,De auto van morgen komt uit China’’, zegt de Duitse marktanalist Ferdinand Dudenhöffer. ,,Niet alleen is de markt zo groot dat geen enkele fabrikant er meer overheen kan komen, het land wordt ook steeds meer een leider op technologisch gebied. De Chinezen hebben een voorsprong met elektrische auto’s. Dankzij subsidies van de overheid, beperkte beschikbaarheid van kentekens voor benzine-auto’s en productiequota, zouden dit jaar meer dan twee miljoen e-auto’s in China verkocht kunnen worden. In 2020 zullen het drie miljoen zijn.’’

China’s grootste autofabrikanten zoals Geely, BAIC of BYD bieden al jaren elektrische auto’s aan. Maar de grootste aanjagers van innovatie zijn jonge bedrijven als Nio of Byton, die uitsluitend elektrische auto’s produceren. Ook het Chinese automerk Weltmeister produceert louter elektrische auto’s. Met deze naam probeert het bedrijf te profiteren van het nog steeds uitstekende imago van Duitse merken in China. En dan domineert China ook nog eens de wereldwijde markt voor batterijen. Zo’n 35 procent van het wereldwijde aanbod van accu’s voor elektrische auto’s kwam vorig jaar van twee grote Chinese fabrikanten.

Ook bij het tweede hoofdthema van de toekomst, het digitaliseren van de auto, lopen de Chinezen voorop. Zo is telecomgigant Huawei technologieleider in het snellere mobiele internet 5G, dat noodzakelijk is voor autonoom rijdende auto’s. En zoekmachine-bedrijf Baidu (de Chinese concurrent van Google) werkt aan een zelfrijdende robotauto die waarschijnlijk tot een marktdoorbraak in China zal leiden.

Export

Het duurt niet lang meer voordat Chinese merken ook Nederlandse autokopers zullen verleiden. Hier en daar wordt de export naar Europa al voorbereid. Byton, een merk met hightech auto’s die onder meer gekenmerkt worden door gigantische beeldschermen in het dashboard, heeft grootse plannen. De firma Lynk & Co, eigendom van Geely, dat ook Volvo bezit, gaat binnenkort in België elektrische auto’s produceren voor Europa op basis van de Volvo XC40. En het merk Polestar, eveneens een dochter van Geely-Volvo, heeft Nederland zelfs aangewezen als een van de negen landen waar het merk zich primair op richt.

Veelbelovend is de volledig elektrische Polestar 2, een model waarmee deze fabrikant de concurrentie met Tesla Model 3 aangaat. De afmetingen en prestaties zijn vergelijkbaar en hetzelfde geldt voor de prijs, die rond de 50.000 euro zal liggen. Polestar belooft een actieradius van 500 kilometer en een motorvermogen van 408 pk: goed voor een acceleratie van 0 naar100 km/u in minder dan 5 seconden. De auto wordt vanaf begin volgend jaar in China gebouwd.

Volledig scherm De E-SEED, een concept-car van de Chinese fabrikant BYD. © AFP