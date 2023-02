Waarom mag je een elektrische auto niet slepen?

VRAAG & ANTWOORD‘Ik heb begrepen dat een elektrische auto niet gesleept mag worden. Waarom is dat?’, vraagt lezer Dick Heuten in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ook al is de auto uitgeschakeld, zolang de wielen van een elektrische auto blijven draaien, helpen ze mee om stroom op te wekken. Doordat er tijdens het slepen dus elektriciteit wordt opgewekt, maar de aandrijflijn verder niet actief is, kan er schade aan de elektronica ontstaan. Er zou uiteindelijk zelfs extreme oververhitting kunnen ontstaan, waardoor bepaalde componenten van de auto in brand kunnen vliegen.

De automaat van een elektrische auto heeft weliswaar een Neutraal-stand, maar die is eigenlijk alleen bedoeld om de remmen los te koppelen, zodat de auto bij pech een paar meter verplaatst kan worden voor het transport op bijvoorbeeld een auto-ambulance of aanhanger. Meer informatie hierover geeft het (papieren of online beschikbare) instructieboekje van de auto.

Voor benzine- en dieselauto’s met een handgeschakelde versnellingsbak of automaat is het slepen een heel ander verhaal. Een handbak kun je in neutraal zetten en de automaat van een brandstofauto heeft een Neutraal-stand die anders werkt dan bij een elektrisch voertuig. Bij een brandstofauto komen de wielen dan los van de aandrijflijn en de vervolgens vrij draaiende wielen wekken geen stroom op.’

