‘Waarom meet een politieauto de snelheid anders dan een flitspaal?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Bij een stilstaand controleapparaat met radar of detectielussen in het asfalt is de snelheid van het langsrijdende voertuig snel en precies te meten. Maar politieauto’s hebben dergelijke apparatuur niet. De meting wordt daar handmatig verricht door het betreffende voertuig met zo veel mogelijk dezelfde snelheid en op gelijke afstand een tijdlang te volgen. De snelheidsmeter in zo’n politieauto is geijkt, en de geconstateerde topsnelheid wordt bepaald aan de hand van gemiddelde rijsnelheden tijdens de ‘achtervolging’. Er is dus meer tijd voor nodig omdat het anders te onbetrouwbaar is.”