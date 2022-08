‘Waarom moet je in de auto naar voren schakelen om achteruit te gaan?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Logisch is dit misschien niet, maar het is ooit zo ontstaan in het tijdperk dat automaten nog mechanisch bediend werden. Je had toen naast de D(rive) nog de posities D3, D2 en D1. Om precies te zijn was de volgorde P(ark), R(everse), N(eutral), D(rive), 3, 2, 1. Vanaf de D voor lagere snelheden kon je verder schakelen naar 3, 2 en 1. Hadden ze destijds de R achter de D-posities geplaatst, dan zou je via de standen voor hogere snelheden naar de achteruit-positie moeten gaan. En dat is natuurlijk niet gewenst, want die R gebruik je alleen bij het parkeren, met lage rijsnelheden.’