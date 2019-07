Waarom niet standaard de stadslichten aan?

Veel lezers hebben inmiddels gereageerd op dit onderwerp. De meesten ergeren zich eraan dat bij dagrijlicht in veel auto’s de achterlichten niet branden. Maar om in plaats daarvan stadslicht te gebruiken, is ook niet ideaal. Stadslichten branden minder fel, terwijl dagrijlicht juist bedoeld is om de zichtbaarheid van een auto te vergroten. Het is vooral belangrijk dat autofabrikanten het dagrijlicht automatisch koppelen aan de achterlichten en gelukkig hebben sommige merken daartoe enkele jaren geleden al het initiatief genomen. Heeft een auto dit nog niet, dan kan je het best dimlicht voeren. Want dan weet je zeker dat ook de achterlichten branden. En je wordt goed gezien.