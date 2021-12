Waarom stadsauto's schreeuwend duur zijn geworden

Kleine, goedkope auto’s zijn in tien jaar tijd bijna in prijs verdubbeld. Door steeds strengere regelgeving halen autofabrikanten hun stadsauto’s van de markt, op een paar volhouders na. Is de tijd van spotgoedkoop autorijden definitief voorbij?

Het was tien jaar geleden nog de normaalste zaak van de wereld: wie een beetje z’n best deed, kon met eigen spaargeld een fonkelnieuwe auto aanschaffen. Een nieuwe Toyota Aygo kostte bijvoorbeeld 8290 euro. Ook merken als Peugeot, Fiat, Mitsubishi, Skoda en Hyundai boden compacte auto’s aan voor minder dan tien mille.

Anno 2021 is zo voordelig rijden onmogelijk: auto’s zijn het afgelopen decennium op een duizelingwekkende manier duurder geworden. Dat geldt voor vrijwel alle prijssegmenten. Zelfs de voordeligste Skoda Fabia schuurt nu al tegen de 20.000 euro aan en voor modellen die destijds zo’n 20.000 euro kostten, tik je tegenwoordig al gauw 30.000 euro af.

Volledig scherm Toyota Aygo © RV

In de kleinste klasse, in de autobranche bekend als het A-segment, zijn de verschillen het pijnlijkst voelbaar in de portemonnee. Zo kost de goedkoopste versie van de hedendaagse opvolger van de Toyota Aygo, de onlangs onthulde Aygo X, in Nederland bijna 16.000 euro. Dat is nagenoeg een verdubbeling van de prijs van tien jaar geleden.

Meer en meer regels

De verklaring daarvoor zit voor een groot deel in de steeds strengere regels waar autofabrikanten aan moeten voldoen. Met name in de Europese Unie moeten nieuwe auto’s tegenwoordig standaard zijn voorzien van allerhande veiligheidssystemen die tien jaar geleden nog voorbehouden waren aan modellen uit veel duurdere segmenten. Zit het systeem er niet op? Dan mag de auto in Europa niet de weg op.

Mede daarom schroeft Toyota een compleet pakket aan hulpsystemen op de nieuwe Aygo X, zoals een automatisch remsysteem met voetgangersdetectie, een adaptieve cruisecontrol, actieve rijstrookondersteuning en een systeem dat de bestuurder helpt bij uitwijkmanoeuvres. Dat maakt de moderne stadsauto beduidend veiliger dan een Aygo van tien jaar terug. Toen was cruisecontrol niet eens leverbaar op zo’n model. Voor al die moderne technologie is echter een batterij aan camera’s, radar- en ultrasone sensoren nodig en dat drijft de prijs logischerwijs op.

Volledig scherm Toyota Aygo X © RV

Een andere ‘bedreiging’ voor betaalbare modellen zijn de alsmaar strenger wordende uitstootnormen. Overheden willen de luchtvervuiling stevig aanpakken en daar moeten de automakers ook in mee. Fabrikanten kiezen steeds vaker voor hybride of elektrische aandrijflijnen, maar die maken een stadsauto duur of zelfs onbetaalbaar.

Kijk maar naar de nieuwe, volledig elektrische Dacia Spring. Die is qua formaat weliswaar vergelijkbaar met de Toyota Aygo X, maar zelfs de kaalste uitvoering van zo’n Spring kost toch al 18.250 euro. Bovendien blijkt in die Dacia ook nog eens op veiligheid te zijn bezuinigd, getuige de belabberde resultaten bij EuroNCAP-botsproeven: een bedenkelijke ontwikkeling.

Volledig scherm Toyota Aygo X © RV

Einde A-segment

Omdat beleidsmakers de duimschroeven steeds verder aandraaien, zegt een groeiend aantal autofabrikanten het A-segment vaarwel. De kleine auto’s vallen één voor één om. Zo schrapten Volkswagen, Skoda en Seat respectievelijk de Up, Citigo en Mii uit het leveringsgamma, terwijl Citroën en Peugeot de stekker uit de C1 en 108 hebben getrokken. De Opel Karl, Suzuki Alto en Ford Ka bestaan ook al niet meer. Alle investeringen die automakers moeten doen om de kleinste modellen te mogen verkopen, wegen volgens die merken niet langer op tegen de opbrengsten.

In plaats daarvan kiezen automerken ervoor om modellen te ontwikkelen die iets groter, maar vooral elektrisch zijn: Volkswagen broedt op een ID.2 met ‘de prijs van een Polo’, terwijl Renault niet met een nieuwe Twingo komt, maar een elektrisch model introduceert dat eveneens ‘minder dan 25.000 euro’ moet gaan kosten. Dat is gunstig voor de CO2-uitstoot, maar echt goedkoop kun je die auto’s niet noemen.

Volledig scherm De Toyota Aygo kostte tien jaar geleden nog 8290 euro. © RV

De tijd van spotgoedkope, kleine auto’s lijkt dus voorbij, al zijn er nog enkele autobouwers die stug volhouden. Zoals Toyota. ,,Juist omdat concurrenten zich terugtrekken uit dit deel van de markt, hebben wij besloten om nog wél een nieuwe stadsauto te ontwikkelen’’, zegt Matt Harrison, de president-directeur van Toyota in Europa. ,,Wij geloven heel erg in compacte auto’s, omdat daar voor Toyota een groot marktaandeel zit. We hebben de schaalgrootte om de kosten terug te verdienen. Onze klanten zijn bovendien bereid om wat meer te betalen voor onze auto’s. In vergelijking met onze voormalige partners Citroën en Peugeot (waar Toyota de vroegere Aygo samen mee ontwikkelde, red.) hoeven wij doorgaans minder korting te geven. Daardoor houdt Toyota meer over aan de verkoop van kleine modellen, dus loonde het tóch om de nieuwe Aygo X te ontwikkelen.’’

Betaalbaar voor iedereen

In een eerder interview zei Citroën-baas Vincent Cobee al dat het steeds moeilijker wordt om auto’s betaalbaar te houden. Mede daarom besloot zijn merk geen nieuwe C1 te produceren.

Harrison ziet ondanks de fikse prijsstijging nog wel kansen, omdat het koopgedrag van consumenten verandert. ,,Het aantal klanten dat een Aygo helemaal zelf betaalt, daalde afgelopen jaren al enorm. Wat we nu zien, is dat mensen in zeker 85 procent van de gevallen kiezen voor een auto-abonnement, oftewel private lease, waarbij ze een vast maandbedrag voor de auto betalen.’’

Volledig scherm Toyota Aygo X © RV

Daardoor is voor die klanten de hogere aanschafprijs van de Aygo X geen probleem, meent Harrison. ,,En het mooie is: omdat we de nieuwe Aygo meer als een SUV in de markt zetten, is zijn restwaarde hoger dan van het vorige model. Daardoor kunnen we de auto, ondanks zijn grotere formaat en betere standaarduitrusting, voor een vergelijkbaar maandbedrag aanbieden. Zo blijft persoonlijke mobiliteit wel degelijk bereikbaar, ook voor mensen met een kleinere beurs.’’

Nederlanders kunnen nieuwe Aygo X rijden voor XXX euro per maand, wat inderdaad niet veel meer is dan de (minimaal) 239 euro per maand die Toyota voor het uitgaande model vroeg.

Minder dan 15.000? Weinig keuze Voor wie toch liever een auto koopt dan least, is het aanbod onder de 15.000 euro op één hand te tellen. Zelfs bij Suzuki, dat van oudsher uitblinkt in voordelige modellen, kost de goedkoopste Ignis minimaal 17.200 euro. Naast Toyota houden vooral de Koreaanse merken Hyundai en Kia vast aan het compacte segment, met de relatief frisse i10 (vanaf €13.135 en de Picanto (minimaal €14.995). Ook Dacia houdt dapper stand met de Sandero, die vanaf 13.990 euro mee naar huis mag. De overige kandidaten zijn vooral oudere modellen. De Japanse Mitsubishi Space Star (vanaf €12.990) en Italiaanse Fiat Panda (€14.750) zijn relatief betaalbaar, maar daar is het nieuwe inmiddels wel van af. Overigens heeft Fiat aangekondigd dat de Panda in 2023 wel een elektrische opvolger krijgt die ‘echt voor iedereen’ betaalbaar wordt. Maar wat dat ook precies betekent, een nieuwe auto voor 10.000 euro kan je inmiddels wel op je buik schrijven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.