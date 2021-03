Waarom Tesla-rijders de ‘geheime’ camera in hun auto maar beter kunnen afplakken

De bijna onzichtbare camera bevindt zich in de achteruitkijkspiegel van de Model 3 en Model Y. Deze is standaard uitgeschakeld, maar kan worden aangezet door de bestuurder en in theorie ook op afstand worden ingeschakeld. Wanneer dat het geval is, kunnen bijvoorbeeld de momenten kort voor een ongeval worden opgenomen en uitgelezen.

Elon Musk heeft eerder gezegd dat de camera alvast is geïnstalleerd voor wanneer Tesla’s volledig autonoom zijn en passagiers meenemen voor taxiritten. Maar vorige week zei de topman dat het bedrijf bezig is met het bestuderen van beelden van deze camera als onderdeel van onderzoek naar zelfrijdende technologie. Wanneer de camera wordt ingeschakeld, kan Tesla de beelden naar eigen zeggen gebruiken voor onderzoek.

Camera afdekken

Volgens Consumer Reports roept dat vragen op over de privacy. Autofabrikanten als Ford en General Motors gebruiken infraroodtechnologie om de oogbewegingen of de positie van het hoofd van bestuurders te identificeren om hen te waarschuwen als ze vermoeid raken of afgeleid zijn. Het grote verschil is echter dat de informatie van al deze fabrikanten niet wordt opgenomen.

Consumer Reports oppert de mogelijkheid dat de opnames van de Tesla-camera's in verkeerde handen vallen. Verschillende Amerikaanse websites raden Tesla-rijders die niet het risico willen lopen dat er wordt meegekeken daarom aan om de camera niet aan te zetten en deze voor de zekerheid maar af te dekken, hetzij met een stukje tape, of met een speciaal schuifje.

Eerder deze week raakte Tesla ook al in opspraak in China, waar Tesla-rijders niet meer overal mogen komen. China is bang dat met de camera's gespioneerd kan worden, bijvoorbeeld in de buurt van militaire complexen.

