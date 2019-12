Waarom toont matrixbord soms geen ‘einde limiet’?

Nee, elke snelheid die op deze borden wordt aangegeven geldt als verplichte limiet. Bij filevorming reageert het systeem automatisch razendsnel op de vertragingen en geeft dan ter plekke een daarbij behorende limiet aan. In die aanduidingen kan heel snel verandering komen, dus zou een aanduiding ‘einde limiet’ ook snel en vaak wijzigen, wat het er voor de automobilist niet overzichtelijker op maakt. Bij wegwerkzaamheden is de snelheidslimiet van tevoren precies bekend, zowel het traject als de tijdsduur. In dat geval worden de matrixborden handmatig ingesteld en is het dus logischer om ‘einde limiet’ aan te geven.