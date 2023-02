Waarom werkt DAB+ in de auto niet in het buitenland?

VRAAG & ANTWOORD ‘Wat is nu eigenlijk het voordeel van DAB-radio in de auto?’

‘Steeds vaker valt het mij op dat de DAB-ontvangst wegvalt in een tunnel, op ommuurde rijbanen (bijvoorbeeld de Utrechtsebaan of het A4-tunneltracé bij Schiedam) of gewoon in een woonwijk’, aldus lezer Robbert-J. van Egmond in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Bij FM was tenminste in alle tunnels altijd wel Radio 1 te bereiken, nu dus niet meer. Ik vraag mij steeds vaker af wat het voordeel van DAB is.’

9 maart