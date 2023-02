Waarom worden spookrijders niet meteen op de radio gemeld?

Een spookrijder wordt meestal gemeld via 112 en dat bericht komt dan binnen bij de 112-meldkamer in Driebergen. Vervolgens wordt de melder in contact gebracht met de Landelijke Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Utrecht. Rijkswaterstaat probeert vervolgens eerst te verifiëren of de melding betrouwbaar is en of de gemelde locatie klopt. Vervolgens zet de dienstdoende wegverkeersleider de melding in een systeem dat het bericht naar media met verkeersinformatie verspreidt. Daarbij gaat het niet alleen om omroepen, maar ook om navigatiesystemen met online functies of apps voor weggebruikers.