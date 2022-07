‘Waarom zijn brandstofprijzen nooit afgerond op een hele cent?’

In kaart Nederlan­ders betalen zich blauw aan benzine, maar hoe zit het in de rest van Europa?

De prijs van benzine gaat in Nederland door het dak. De adviesprijs voor een liter benzine is woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit: 2,504 euro. Ook in andere Europese lidstaten betaalt de automobilist zich blauw.

13 juni