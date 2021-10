‘Waarom zijn er geen plug-inhybrides als diesel?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Merken als Mercedes-Benz, Volvo en Audi hebben de afgelopen jaren wel degelijk diesels als plug-inhybrides gemaakt, maar ze werden geen van alle een groot succes. Een diesel is per definitie al duurder dan een benzineauto en een plug-inhybride maakt auto’s nóg duurder. Bovendien hebben diesels al een relatief lage CO2-uitstoot en dus is de winst van een plug-in bij een benzineauto groter. Verder is het een feit dat de vraag naar diesels steeds verder daalt. Dat alles is voor autofabrikanten bepaald geen stimulans om in de ontwikkeling van dieselhybrides te investeren.’