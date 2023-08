Waarom zijn er vaak bochten in tunnels?

Dit alles kan ertoe leiden dat bochten in tunnels onvermijdelijk zijn. De Koning Willem-Alexander-tunnel in de A2 is inderdaad geen tunnel die rechttoe rechtaan is gebouwd. De tunnel is gebouwd ter vervanging van de oude provinciale weg N2. Rond die N2 was destijds in Maastricht al veel woningbouw. Omdat deze tunnel ongeveer op dezelfde plek als de N2 moest komen, moesten er dus bochten in worden aangelegd. Overigens is het wel zo dat de bochten in nieuwere tunnels (zoals de KWA-tunnel) breder zijn dan in oude tunnels. Hierdoor kunnen de weggebruikers beter door de bocht heen kijken.’’