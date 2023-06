Waarom zit er op benzine meer belasting dan op diesel?

Vraag: ‘Ik begrijp dat de tijdelijke korting op accijnzen voor benzine en diesel per 1 juli wordt afgeschaft. Maar waarom is en blijft de belasting op diesel lager dan die op benzine?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Die lagere accijns zou je inderdaad niet verwachten, omdat diesel de afgelopen jaren in een kwaad daglicht is gesteld. Dat kwam vooral doordat autofabrikanten niet eerlijk waren over het verbruik en de impact op het milieu, maar ook doordat met name stikstofoxiden (NOx) en fijnstof in het uitlaatgas van dieselauto’s als bedreiging voor de volksgezondheid worden gezien. Daarom besluiten ook steeds meer gemeenten oudere diesels in de stadscentra te verbieden.

Diesel als autobrandstof werd in het verleden wel vaker het ene moment bejubeld en het andere moment verguisd. Rond de eeuwwisseling was de Nederlandse overheid nog lovend over de CO2-uitstoot van diesels, omdat die net als het brandstofverbruik per definitie lager was dan die van benzineauto’s. Autokopers werden toen met fiscaal voordeel zelfs aangemoedigd om juist voor een diesel te kiezen.

De geschiedenis van de lagere accijns op diesel gaat terug naar voor de Tweede Wereldoorlog. Toen werd nog niet de helft van de dieselolie in Nederland gebruikt door auto’s. Vooral de scheepvaart, de spoorwegen en stationaire motoren in de industrie gebruikten diesel. Om deze voor de economie zo belangrijke sectoren tegemoet te komen, werd er minder accijns op diesel geheven.

Toen het wegverkeer toenam, werd besloten het prijsverschil met benzine kleiner te maken. Maar in plaats van extra belasting op dieselolie werd besloten tot verhoging van de wegenbelasting voor dieselauto’s. Die regel is nog steeds van kracht.

Kortom, dat er in de afgelopen decennia door de overheid weinig aan de accijns op een liter diesel is gemorreld, is vooral omdat het beroepsvervoer sterk afhankelijk is van deze brandstof. Nog steeds geldt dat vrachtauto’s en goederentreinen voornamelijk op diesel rijden. Met de lagere belasting op deze brandstof wordt hun belang voor de economie onderstreept.

Je ziet dit beleid terug in de aanstaande afschaffing van de korting op de brandstofaccijnzen, per 1 juli. De korting was ingevoerd vanwege de plots sterk gestegen prijzen van autobrandstoffen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar werd de accijns op brandstof tijdelijk verlaagd, maar op 1 juli komt daar een eind aan. Het betekent dat je op een liter benzine nu weer 79 cent accijns gaat betalen, terwijl dat in de afgelopen maanden 65 cent was. Het is dus een verhoging van 14 cent. Voor diesel betreft het een iets kleinere verhoging, van 10 cent. Hierbij gaat de accijns van 42 naar 52 cent. Hoe dan ook, het loont om in deze laatste dagen van de maand nog even je auto vol te tanken en zo voor de laatste keer te profiteren van de tijdelijke accijnsverlaging.’

