Wat betekenen deze mysterieuze nieuwe pijlen op Belgische snelwegen?

VRAAG & ANTWOORD ‘Mijn autobanden hebben last van cuppen, maar wat is dat precies?’

24 september ‘Enige tijd geleden begon mijn auto bijgeluiden te maken’, aldus lezer Roel van Elsloo in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Na onderzoek bleek dat de achterbanden last hadden van cuppen. Met nieuwe banden is het probleem verholpen. Wat is cuppen precies en hoe ontstaat het? Kan ik er weer mee te maken krijgen?’