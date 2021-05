Wat betekenen deze mysterieuze pijlen langs de Duitse Autobahn?

Stadje in de ban van mysterieu­ze gekke verkeers­bor­den: ‘Maak oogcontact met pindarots­je’

3 maart Woerden is inmiddels gewend aan de enorme aantallen omleidings- en verkeersborden in het centrum. Dan doet het volgende bord menig wenkbrauw fronsen: ‘Maak oogcontact met pindarotsje’. Waar gaat het over? Het bord staat aan de stadskant van de spoortunnel.