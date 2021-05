Wat kies ik: een camper of toch een caravan?

CAMPERS & CARAVANSWat zijn de voor- en nadelen van een camper in vergelijking met een caravan? Het antwoord hangt af van je ideeën over vakantie vieren en zeker ook je financiële reikwijdte.

Een kampeerauto kost doorgaans nu eenmaal een stuk meer dan een caravan. Ook in het gebruik, want hij vraagt onderhoud en je betaalt wegenbelasting.

Filosofie

Misschien wel het grootste verschil zit ’m in de ‘filosofie’ van deze verschillende manieren van kamperen. Camper en caravan bieden een ander soort reis en vakantie.

Met de caravan ben je op weg naar een bestemming – de volgende camping – en daar sta je dan doorgaans een tijdje. Vaak na een gevecht met de voortent, het grondzeil en stokken. Die camping geldt veelal als doel en uitgangspunt voor activiteiten in de regio. Voordeel: daar kun je de trekauto voor gebruiken.

Met de camper is de reis zélf meteen ook de vakantie. Je hebt alles aan boord en stopt waar dat zo uitkomt. Vlak plekje zoeken, luifeltje uitdraaien en klaar. Dat hoeft zeker niet per se een camping te zijn. Je bezoekt onderweg leuke locaties of mooie plekken, doet ergens boodschappen, bakt een eitje, drinkt koffie en neemt een duik in een meertje. Vaak kun je daar dan ook overnachten, of op een nabijgelegen camping. Misschien ook wel op een camperplaats bij een mooie klassieke Italiaanse stad. De sleutel is: morgen of overmorgen weer een andere plek.

Snelheid

Bijkomend voordeel is dat je met de camper in de meeste landen op de grote weg rapper kunt ‘doorrijden’ (vaak op personenauto-tempo) omdat de snelheid niet extra beperkt is. Die beperking geldt in vrijwel alle landen zeker wél voor een caravan. Feitelijk kun je met een ‘combinatie’ alleen recht omlaag naar het zuiden – lees: in België en Frankrijk – zonder boetes te vergaren wat meer snelheid maken.

Een camper rijdt zogezegd als een zware auto, dat geeft zelden stress als je je verstand gebruikt. Maar menig bestuurder heeft wél moeite met een lange en ‘scharnierende’ caravancombinatie. Ook belangrijk: in een camper kunnen passagiers onderweg – veilig in de gordels – in de cabine zitten. Zodat ze bijvoorbeeld een spel kunnen doen.

Tip

Overweeg je de aanschaf van een camper? Huur er dan gewoon eens een. Sterker nog: doe dat een paar keer met verschillende typen kampeerwagens. Het is verstandig om goed voorbereid zo’n kostbare hobby in te springen. Kijk dan ook eens naar de mogelijkheden van ‘camper delen’ trouwens. Je huurt dan van een particuliere eigenaar.

