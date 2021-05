‘Wat wordt er bedoeld met groene en grijze waterstof voor auto’s?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘De waterstof is uiteindelijk precies hetzelfde en dus zijn beide soorten te gebruiken om er auto’s op te laten rijden. Met de kleuren wordt aangeduid hoe milieuvriendelijk er geproduceerd is. De productie van groene waterstof is gebaseerd op groene stroom: hierbij is geen CO2 vrijgekomen. Bij grijze waterstof is aardgas gebruikt, met CO2-uitstoot als gevolg. Er bestaat trouwens ook blauwe waterstof. Daarbij is de CO2 afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden.’