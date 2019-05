‘We rijden 220 km/u’: vrienden filmen zichzelf terwijl ze hun dood tegemoet rijden

Een waanzinnige autorit heeft in Italië het leven gekost aan twee vrienden die op weg waren naar een techno-feestje. ,,Deze auto is een monster. We rijden 220 km/u”, klinkt het in beelden die ze live op Facebook postten. Even later waren ze dood.

De ongelooflijke videobeelden werden zaterdagnacht in de vroege uurtjes op Facebook geplaatst door Fausto Dal Moro (36), een kapper afkomstig uit Padua. Hij was op weg met zijn vriend Luigi Visconti (39), een verpleger uit Napels die de dag ervoor zijn verjaardag vierde. Dat feestje was mogelijk nog niet afgelopen, want de twee waren op weg naar een rave-party.

Ze reden met hun BMW 320 op de A1, die Milaan verbindt met Napels, toen ze een live-video op Facebook postten. Op de beelden is te zien hoe Fausto zijn vriend aanspoort om sneller te rijden. Ze zeggen dat ze op weg zijn naar een techno-feest en laten de term ‘Tomorrowland’ vallen.

Drugs in vizier

,,We rijden nu 200 km/u”, zegt Fausto, die op de passagierszetel zit. “Hoe hard kan ‘ie?” Even later, al lachend. ,,Deze auto is een monster. We rijden 220 km/u. En het regent.” Even denken ze er nog over om een tussenstop te maken, maar ze bedenken zich. ,,Er zijn drugs op ons aan het wachten.”

Zover zou het niet komen, want even later crashte hun auto ter hoogte van Modena. Hij schuurde eerst tegen de vangrail aan, ging daarna enkele keren over de kop en vloog in de middenberm in brand. Volgens de politie was er een explosie, waarna de wagen in een vuurbal veranderde.

Ongedeerd na horrorcrash

Gek genoeg konden de twee nog op eigen kracht uit de BMW kruipen. Ze waren ongedeerd, maar mogelijk wel versuft. In het donker van de nacht strompelden ze de autosnelweg op. Daar hadden ze minder geluk. Ze werden door twee aankomende auto’s overreden, een klap die ze niet overleefden.

De beelden van de dodelijke dollemansrit zijn de voorbije dagen druk becommentarieerd op sociale media. Sommigen vinden dat de twee hun verdiende loon kregen. ‘Gelukkig kwamen er geen onschuldige mensen om het leven’, klinkt het onder meer. Maar ook ‘net goed’ en ‘natuurlijke selectie’ staan als reactie onder de video.

Moeder vraagt respect

De moeder van Fausto (36), de man die de video plaatste, vraagt om respect. ,,Mijn zoon had het niet makkelijk”, zegt Maria. ,,Zijn vader stierf zelf tijdens een ongeluk toen ik zwanger was, dus hij heeft hem nooit gekend.”

Ze voedde haar zoon alleen op, met hulp van haar ouders. ,,Maar toen zijn grootvader stierf, begonnen de problemen”, vertelt ze. ,,Maar beoordeel hem alsjeblieft niet op basis van één filmpje waarin hij als een zot over de snelweg raast.”