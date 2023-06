Weet jij wat de maximumsnelheid is op een woonerf?

Op woonerf Lijnbaan in Maassluis is 15 kilometer het maximum, maar 30 de gemiddelde snelheid

De Lijnbaan in Maassluis is een woonerf. Dat betekent dat de maximumsnelheid officieel 15 kilometer per uur is. Volgens de bewoners zijn er maar weinig automobilisten en motorrijders die zich aan die regel houden, terwijl er veel kleine kinderen in de wijk wonen die buiten spelen. Met een stickeractie vroegen zij afgelopen week aandacht voor de situatie.