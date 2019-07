Weg met ingebouwde zonnepanelen draait uit op fiasco

Een proef met een weg met ingebouwde zonnepanelen in Normandië is uitgedraaid op een fiasco. Volgens de Franse krant Le Monde zou de weg best kunnen functioneren - als er maar geen auto's over zouden rijden.

In december 2016 werd in het Normandische dorpje Tourouvre-au-Perche de langste ’zonneweg’ ter wereld aangelegd. In theorie gaat het om een fantastisch idee. Immers, een weg vol zonnecellen zou een revolutie teweeg kunnen brengen voor het elektrisch rijden. Zeker wanneer de opgewekte energie kan worden overgedragen aan de elektrische auto's die er overheen rijden, bijvoorbeeld via inductie.

Helaas behaalde de weg lang niet het verwachte rendement. In 2017 werd door het 2800 m² grote oppervlak aan zonnecellen 149.459 kWh opgewekt en dat was minder dan de helft van de theoretische opbrengst. Vorig jaar daalde de productie tot 78.394 kWh en in de eerste helft van dit jaar ging het om slechts 37.900 kWh.

Volgens Le Monde komt dat deels door rottende bladeren die de panelen vies maken, maar ook doordat de zonnepanelen sneller slijten dan verwacht. Hard rijden mocht al een tijdje niet op het wegvak, doordat omwonenden klaagden over geluidsoverlast. Het verlagen van de maximumsnelheid bleek sowieso een goed idee omdat een aantal panelen los kwam te liggen in het wegdek.