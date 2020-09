Weggebruikers negeren kruis op A12: vrachtwagens razen vlak langs inspecteur

De afrit was afgesloten in verband met een ongeluk. ‘Weggebruikers richting Den Haag vonden het toch nodig om de afrit te pakken, levensgevaarlijk’, zegt Rijkswaterstaat op Twitter.

Op de beelden die Rijkswaterstaat deelde is duidelijk te zien dat weggebruikers levensgevaarlijke manoeuvres uithalen om toch nog de afrit te nemen, ondanks het rode kruis en het feit dat de weginspecteur op de weg stond. Zo raast onder meer een vrachtwagen vlak langs de man die op de weg stond achter de afsluiting.

Hulpverleners

Rijkswaterstaat is geschrokken: ,,Wij roepen mensen op om het niet te doen. Het brengt hulpverleners, onze mensen en de weggebruikers echt in gevaar.” Op het negeren van een rood kruis staat 240 euro boete. Er zijn geen boetes uitgedeeld, omdat er niemand met die bevoegdheid aanwezig was.