Wereldprimeur: ruitenwisserparfum met 'delicate geur van oppeppende voorjaarsbries'

Wie het zat is om na iedere ruitensproei-sessie geconfronteerd te worden met een onaangename geur of - erger nog - tranende ogen of dichtgeslagen neusholtes, kan voortaan kiezen voor een geparfumeerde screenwash die volgens de makers ‘een orgastisch korte stoot geurgeluk’ geeft.

Bedenker van het exclusieve goedje is Yvo van Regteren, die al enkele decennia verbonden is aan het blad Quote. Hij ontwikkelde de ruitenwisservloeistof naar eigen zeggen om wat meer op te vallen op de geurbeurzen waar hij met zijn parfums van het label YVRA staat. Om vervolgens te ontdekken dat er serieuze interesse in het goedje is, vooral uit landen als China en Dubai. Gunstig bijeffect: de vloeistof is ecologisch afbreekbaar. Dit in tegenstelling tot de 90 miljoen liter chemische ruitenwisservloeistof die jaarlijks alleen al in Nederland de bodem in sijpelt.

Volledig scherm De grootste parfumfles ter wereld: screenwash van YVRA © YVRA

Voorjaarsbries

Het duurde wel even voor de screenwash naar Yvo's zin was, laat hij weten in het blad Quote. ,,In eerste instantie voegden we wat van mijn parfum toe aan een bestaande vloeistof, maar de testgebruikers stonden al snel met ondoorzichtige ruiten stil op de vluchtstrook.” Pas toen hij samen ging werken met 'Eco all the Way', een producent van ecologische ruitenwisservloeistoffen, was het resultaat zoals hij beoogde: ‘geen scherpe synthetische geur in de cabine, maar een delicate geur als een oppeppende voorjaarsbries.’

Volledig scherm Schepper Yvo van Regteren Altena bij zijn eigen klassieker © Maurits Giesen

Roestige Lancia