Wereldprimeur voor zelfrijdende taxi's in San Francisco: ‘Dit voelt zo raar’

Nieuws ‘Ongekende agressie’ bij verkeersru­zie in Amsterdam, automobi­list ramt wagen opzette­lijk

Een verkeersruzie op de Sloterweg in Amsterdam is maandagmiddag ontaard in een hevige vechtpartij tussen twee bestuurders. Een van de bestuurders ramde vervolgens meerdere malen de auto van de andere bestuurder.

1 februari