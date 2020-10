‘Wie is de baas: de verkeersregelaar of het verkeerslicht?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,De wegenverkeerswet (RVV) is hier heel duidelijk in: de verkeersregelaar is altijd leidend. Verkeerstekens (borden) gaan boven verkeersregels (bijvoorbeeld de regel rechts heeft voorrang) en verkeerslichten gaan weer boven verkeerstekens. Maar zogenoemde aanwijzingen, zoals die van een verkeersregelaar of politieagent, gaan boven alles. Toch denk ik dat die verkeersregelaar snel maatregelen neemt als hij in deze situatie belandt, want anders is het verwarring alom als hij midden in het verkeer op de kruising staat. En ook levensgevaarlijk. De verkeersregelaar zal er dan ook alles aan doen om de installatie weer snel op oranje knipperen te krijgen, of hij zal zich uit de voeten maken omdat het probleem, bijvoorbeeld een storing, inmiddels is opgelost.”