‘Wie is schuldig bij een botsing als twee auto’s van rijstrook wisselen?’

vraag bij het nieuws Je auto afgebrand? Een vergoeding is niet vanzelf­spre­kend!

Het gebeurt steeds vaker in Amersfoort: geparkeerde auto's die uitbranden. De branden van deze maand zijn nu al niet meer op één hand te tellen. Hoe zit het met de verzekering als jouw auto in brand is gevlogen, al dan niet door vandalisme?

25 juli