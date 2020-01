Wie wint de sprint: Tesla Model 3 of Porsche 911 Carrera S

Eerst even de naakte cijfers: de vierwielaangedreven Tesla Model 3 Performance (64.580 euro) heeft op iedere as een elektromotor, wat leidt tot een gecombineerd vermogen van 462 pk en een koppel van 639 Newtonmeter. De auto heeft geen versnellingsbak en weegt 1831 kilogram. Dit alles leidt tot een sprint van 0-100 kilometer per uur in slechts 3,7 seconden.

In de andere hoek staat de achterwielaangedreven Porsche 911 Carrera S (158.500 euro). Diens 3.0 liter metende bi-turbomotor is 450 pk sterk en heeft een koppel van 530 Newtonmeter, die via een achttraps automaat worden overgebracht op het wegdek. Het grote voordeel is zijn relatief lage gewicht van 1590 kilogram, waardoor hij eveneens in 3,7 seconden sprint van 0 tot 00 kilometer per uur.