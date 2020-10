Wielophanging Tesla breekt af bij man die 200 km/u rijdt

De Zwitser reed met zijn Tesla Model S 90D met een snelheid van 200 km/u van Stuttgart naar Zürich, toen hij op de Autobahn tijdens het remmen een zeer luide knal hoorde. In zijn achteruitkijkspiegels zag hij naar eigen zeggen een enorme rookwolk en raakte de auto onbestuurbaar. Ook lekte de auto plotseling remvloeistof. De man meldde het incident op een Duitse site voor Tesla-fans.



De Zwitser kon zijn auto zonder problemen tot stilstand brengen en raakte niet gewond. Wel was hij geschrokken door de rookwolken omdat hij dacht dat zijn auto in brand stond. In werkelijkheid werd de rook veroorzaakt doordat zijn band schuurde tegen de binnenkant van de wielkast. De Zwitser was zeer verbaasd toen bleek dat dit werd veroorzaakt doordat de onderste draagarm van zijn Tesla was afgebroken.