Willem (64) legde zijn sociale leven maandenlang plat om dé Capri te kopen en nu heeft hij er zelfs twee

Willem was op zijn achttiende bezorger voor een sigarettenboer. En van dat inkomen een Ford Capri kopen? Dat was niet haalbaar. ,,Een kameraad van me werkte bij de BMW dealer in Dordrecht en ging vervolgens zelf in auto’s handelen. Ik kwam bij hem langs en toen stond er een Ford Capri. Ik was er weg van, maar ik kon ‘m niet betalen. Ik verdiende 200 gulden in de week, dus dat was gewoon geen optie. Toch moest ik deze hebben.’’