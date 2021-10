Woedeaanvallen, bekrompenheid en paranoia: daarom mag je blij zijn dat Elon Musk niet jouw baas is

Hij accepteert geen nee. Als iemand zegt dat iets niet kan, is er het risico van een woedeaanval. Of hij kan zijn biezen pakken. Elon Musk gaat over grenzen als hij zijn visie, zijn ideeën ontvouwt en eisen stelt. Het is zijn zwakte en zijn kracht, concludeert Tim Higgins, auto- en technologieverslaggever van The Wall Street Journal in zijn boek Power Play met de veelzeggende ondertitel Tesla, Elon Musk en de gok van de eeuw. Het is een boeiend relaas over vallen en opstaan, over een turbulente zoektocht naar het uiterste. ,,Geloof creëerde een visie, de visie creëerde een markt, de markt creëerde geld en geld creëerde auto’s’’, zegt Higgins. Dat alles onder leiding van Elon Musk die geen ruimte laat voor compromissen, van zichzelf en van anderen het uiterste vergt, zich met elk detail bemoeit, anderen de schuld geeft als hij overvraagt en het fout gaat, en daarmee ook zelf zijn grootste gevaar is. Tegenover zijn visie en geestdrift staat een extreem groot ego, bekrompenheid, een opvliegend karakter, paranoia en buitensporig twittergedrag.