'Wonen in Amsterdam is even ongezond als 183 sigaretten per jaar roken'

Volgens de tests van de Transport & Environment zou de luchtkwaliteit in onze steden meer dan zorgwekkend zijn, en leven in Amsterdam zou overeenkomen met het roken van 183 sigaretten per jaar. Dat betekent negen pakjes per jaar of om de dag een sigaret. Amsterdam is niet eens de meest vervuilende stad volgens het rapport. In Londen wonen betekent het equivalent van 2,75 sigaretten per vier dagen, in Milaan drie en in Praag of Istanbul zelfs vier.