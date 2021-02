Youtuber rijdt met nieuwe Porsche dwars door etalageruit

Een youtuber reed met deze week met een gloednieuwe Porsche Taycan Turbo S plankgas door een etalageruit. Volgens de hoofdrolspeler was het een ongeval, maar mensen die hem al even volgen weten wel beter.

De Russische youtuber Mikhail Litvin heeft namelijk al meerdere dubieuze stunts op zijn naam staan. Zo heeft hij vorig jaar zijn Mercedes AMG in een weiland geparkeerd, overgoten met benzine en in brand gestoken. De minimaal 226.301 euro kostende auto brandde tot de grond toe af. Litvin was naar eigen zeggen ontevreden over de manier waarop zijn dealer de reparaties aan zijn auto had aangepakt en dus moest de fik erin. De video is ruim 21 miljoen keer bekeken.

Ditmaal reed hij een Porsche Taycan Turbo S van meer dan 190.000 euro in volle vaart door de showroomruit naar buiten. Litvin zegt dat hij het gas- en rempedaal had verwisseld, maar dat gelooft niemand. In de video lijkt Litvin alles te weten van de auto. Hij weet zelfs hoe hij de bagageklep moet openen. Dan stapt hij in, maakt zijn gordel vast en plotseling schiet de 761 pk sterke elektrische Porsche vooruit.

De video roept een aantal vragen op. Bijvoorbeeld: waarom is er geen verkoper in de buurt? Waarom lijkt de Taycan in de verste hoek van de showroom in de rijrichting naar de etalage te staan, maar staat er geen enkele andere auto in de weg? Waarom staat zijn maat op precies de goede plek voor de showroom? En als laatste: hoe komt hij aan de sleutel? Iedereen die ooit bij een Porsche-dealer is geweest, weet dat de sleutels nooit in de auto zitten. Kortom: een crash voor de clicks. En het werkt ook nog, want de teller staat na een paar dagen al op bijna vijf miljoen.