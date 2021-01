Zachte band? Deze site weet direct de ideale spanning op basis van je kenteken

VRAAG & ANTWOORD Ik vul mijn autobanden met stikstof; milieupro­bleem opgelost?

15 februari In alle discussies over het milieu valt mij op dat niemand spreekt over het vullen van autobanden met stikstof in plaats van lucht. Ik rijd er al jaren mee en zie alleen maar voordelen, zoals constante bandenspanning en daardoor een lager brandstofverbruik. Kunnen al die miljarden om het stikstofprobleem te bestrijden misschien beter worden besteed door de stikstof uit de atmosfeer te halen en de autobanden ermee te vullen? –R.P.C. Haksel