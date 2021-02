Zeldzame auto van Paul Walker geveild voor een ‘schijntje’

De BMW M1 is ontworpen door de Italiaanse ontwerper Giorgetto Giugiaro. Er zijn er slechts 453 van gemaakt, waardoor de M1 onder verzamelaars een zeer geliefd model is. De auto werd gebouwd tussen 1978 en 1981 en was BMW's allereerste sportwagen met middenmotor. Slechts 399 exemplaren werden goedgekeurd voor gebruik op de weg. De overige modellen werden ingezet tijdens de BMW Procar M1 Championship-raceserie.

Een BMW-dealer met de naam AHG besloot enkele exemplaren om te bouwen tot wagens met race-specificaties. De toenmalige AHG-directeur Peter Gartemann was voornemens een tiental auto's te transformeren, maar onbekend is of hij dit aantal heeft gehaald. Feit is in ieder geval dat Paul Walker er een in zijn bezit heeft. Walker was namelijk niet alleen in zijn Hollywood-films, maar ook in het echte leven een echte autoliefhebber. Hij kwam op 30 november 2013 om het leven toen hij op 40-jarige leeftijd dodelijk verongelukte.