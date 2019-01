Zelfrijdende auto's steeds vaker aangevallen

Amerikanen richten steeds vaker hun agressie op zelfrijdende auto's. Banden worden lek gestoken of men haalt gevaarlijke verkeersmanoeuvres uit in de hoop dat de voertuigen verongelukken.

Met name Waymo’s autonome Chrysler Pacifica, die in de staat Arizona wordt getest, is het slachtoffer. Er zijn in de afgelopen twee jaar meer dan 20 incidenten geweest van mensen die de voertuigen aanvielen. Het ging daarbij onder meer om het lek steken van banden en het gooien van stenen, zo meldt The New York Times.

Naast fysieke aanvallen tegen de autonome minibusjes, hebben mensen ook geprobeerd de kunstmatige intelligentie te dwarsbomen door met hun auto plotseling te stoppen voor Waymo’s voertuigen. Ook proberen mensen ze expres te snijden door abrupt in te voegen.

Ook zijn de chauffeurs van de busjes bedreigd. Bij één incident zwaaide een man een revolver naar een Waymo-bus. Tot dusverre heeft Waymo grotendeels besloten om geen vervolging in te stellen tegen deze aanvallers. Het bedrijf is bezorgd dat elke vervolging het testen van autonome voertuigen in Arizona zou kunnen onderbreken.

