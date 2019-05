Zelfrijdende vrachtauto op de openbare weg: Zweden heeft de primeur

De tests van de zelfrijdende T-Pod truck zullen een jaar in beslag nemen. In die periode rijdt de vrachtwagen dagelijks een traject van zo’n driehonderd meter, van een magazijn naar een vrachtterminal. Volgens Einride, het Zweedse bedrijf achter het project, is het de eerste keer dat een zelfrijdende truck zonder back-up chauffeur door de overheid wordt toegelaten op de openbare weg.

Hoewel de vrachtwagen een topsnelheid heeft van 85 km/u rijdt hij tijdens de test amper 5 km/u; hogere snelheden staat het Zweedse transportagentschap Transportstyrelsen op dit moment niet toe. Een andere beperking is dat de tests alleen uitgevoerd mogen worden op een openbare weg in een industriegebied. In de cabine van de T-Pod is geen plaats voor een chauffeur. De vrachtwagen kan eventueel wel vanop afstand bijgestuurd worden via een mobiel netwerk. Er zit een 200kWh-accu in en die zou goed zijn voor een bereik van 200 km.