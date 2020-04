Zelfs Lamborghini schakelt over op de productie van mondmaskers

Wetenschap­pers: Zet op benzine­pomp zelfde waarschu­wing als op pakje sigaretten

1 april Het lijkt een 1 aprilgrap, maar dat is het niet. Gezondheidsexperts roepen in een opiniestuk in het gezaghebbende British Medical Journal op om waarschuwingslabels te plaatsen op pompen waar consumenten fossiele brandstoffen tanken.