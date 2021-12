Zes stoplichten stonden al 13 seconden op rood en toch reed automobilist in Breda door: 160 uur taakstraf

Fietser verlamd

Door dat rijgedrag reed Y. op 10 mei 2019 een fietser aan. De fietser raakte verlamd. Pijnlijk detail: die man had net zijn auto verkocht, met het plan om voortaan gezonder te gaan leven. De eerste keer op de fiets, zou daarmee ook de laatste ooit zijn. De man is zodanig verlamd dat hij niet eens meer zelfstandig kan eten of naar de wc kan gaan.

Roekeloosheid

Tegen Y. was een halfjaar cel geëist. De officier van justitie ging er daarbij vanuit dat er sprake was van roekeloos rijden. Dat was in de ogen van de rechtbank echter niet zo. Geldende jurisprudentie is dat het bij roekeloosheid echt om straatraces of kat- en muisspellen moet gaan.