Zestig jaar na de ‘truttenschudder’ is de handgeschakelde auto verslagen

Had in 2017 nog een op de drie nieuwe auto’s een automatische versnellingsbak, vorig jaar steeg dat percentage al spectaculair naar iets boven de 50 procent en dit jaar ligt het percentage al op ruim 53 procent van de nieuwe auto’s. De automatische versnellingsbak heeft decennia lang in het verdomhoekje gezeten in Nederland. Dat had alles te maken met de valse start in 1958. De Nederlandse autofabriek Daf presenteerde toen de Daf 600 mét automaat. Daarmee wilde het automerk Amerikaanse luxe introduceren - in de VS waren toen al nagenoeg alle auto’s voorzien van een automaat. Een vrouw zonder rijbewijs reed het eerste exemplaar de fabriek uit. Zó gemakkelijk was autorijden geworden, was de boodschap van de marketing- afdeling. Dat bleek een blunder van de reclamejongens.