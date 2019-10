Zeven automerken van gefuseerde fabrikanten vestigen zich in Nederland: Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Jeep, Chrysler en DS

Volgens de autobedrijven ontstaat hiermee een ‘wereldleider in een tijdperk van duurzame mobiliteit’. Opmerkelijk is de aankondiging dat het nieuwe moederbedrijf in Nederland wordt gevestigd, al heeft Fiat Chrysler nu ook al officieel het hoofdkantoor in Nederland. In de praktijk stelt dat niet zo veel voor en wordt hier vooral om fiscale en juridische redenen voor gekozen. De dagelijkse leiding van het bedrijf vindt plaats in het land van oorsprong van de autofabrikanten.