Zeven finalisten voor verkiezing auto van het jaar 2019

Bij opa of oma is kans nóg groter dat kinderen onveilig in autostoel zitten: vijf tips

10:10 Ouders, wees gewaarschuwd, zegt VeiligheidNL. Met opa of oma achter het stuur is de kans nog groter dat kinderen onveilig in hun autostoeltje zitten. Daar moet wat aan gebeuren, vindt trauma- en kinderchirurg William Kramer.