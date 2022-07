Zeven van de tien minst betrouwbare SUV's zijn afkomstig van dit merk

WhatCar is een van de grootste consumentenorganisaties in Groot-Brittannië, maar ze zijn niet chauvinistisch. In een ranglijst van de 25 minst betrouwbare SUV's staan zeven modellen van Jaguar Land Rover. Het Britse merk, dat formeel eigendom is van het Indiase Tata Motors, scoort ook dramatisch in het jaarlijkse J.D. Power-onderzoek naar de betrouwbaarheid van drie jaar oude auto’s. Land Rover stond ook dit jaar met afstand helemaal onderaan de ranglijst. Jaguar eindigde slechts enkele plekken hoger.

Topman Jaguar Land Rover: ‘Kwaliteit moet omhoog’

Japanse auto blijkt meest onbetrouwbare SUV

Opvallend genoeg staat op de eerste plek een Japanse auto, terwijl deze auto's doorgaan uitblinken in betrouwbaarheid. Bij dit model vielen vooral de hoge reparatiekosten op in negatieve zin, plus het feit dat een kwart van de eigenaren met pech het langer dan een week zonder auto moest stellen. in het betrouwbaarheidsonderzoek van WhatCar werd aan 16.000 automobilisten gevraagd of hun voertuig de laatste twaalf maanden problemen kende, wat die waren en hoe lang de wagen in de garage moest staan.