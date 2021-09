Zevenpersoons Dacia onthuld: dit is de Jogger

De in Nederland veel verkochte, want uiterst ruime Dacia Logan MCV krijgt een vervolg. Vandaag onthult het merk de Jogger: opnieuw een verrassend ruime auto die plaats biedt aan zeven inzittenden.

De Jogger is niet helemaal nieuw. Hij is eigenlijk de stationwagon van de bestaande Sandero, die onlangs nog opklom tot meest verkochte auto in Europa. Ten opzichte van de in Nederland bekende Sandero, een hatchback, groeit de wielbasis met 29 centimeter en de hele auto zelfs met 45 centimeter. De Jogger staat bovendien hoger op zijn wielen, net zoals de avontuurlijker aangeklede versie van de Sandero, de Sandero Stepway.

Ook de Jogger is een beetje als een terreinauto aangekleed. Achter het van de Sandero overgenomen voorportier zit er een opvallende knik in de zijruitpartij. De hoge dakrails, standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau, zijn modulair. Dat betekent dat er ingebouwde dakdragers aanwezig zijn die met simpel gereedschap in enkele minuten dwars op de rails kunnen worden geplaatst.

Die extra mogelijkheid voor bagage is handig, want net als vrijwel iedere andere zevenzitter biedt de Jogger weinig bagageruimte als alle zitplekken in gebruik zijn. Achter rij drie blijft er dan nog 160 liter over.

De achterste stoelen, die overigens niet standaard zijn, kunnen worden omgeklapt én verwijderd. Daarna is er dan een zeer indrukwekkend laadruim beschikbaar van maar liefst 708 liter, nog eens 8 liter meer dan in de eerste Logan MCV. Met alle banken plat (de middelste rij klapt tegen de voorstoelen aan) wordt dat 1.819 liter: minder dan in de eerdergenoemde Logan, maar nog altijd erg veel.

De Jogger heeft een achterklep in plaats van deurtjes

Bovendien heeft het laadruim een handige, bruikbare vorm, dankzij het hoge dak en de vrijwel verticale achterkant. De eigenwijze bestelwagendeurtjes van de Logan hebben trouwens plaatsgemaakt voor een grote klep, wel zo fijn als het regent. De achterdeuren zijn riant en de toegang tot de derde zitrij is redelijk, al moet gezegd dat het omklapmechanisme niet al te degelijk overkomt.

Eenmaal aanbeland achterin de Jogger valt op dat een volwassene hier eveneens prima kan zitten. Op de middelste rij zijn drie duidelijk te onderscheiden zitplaatsen aanwezig en is het ruimte-aanbod voldoende. Klaptafeltjes zorgen hier, bij wijze van optie, voor wat extra speelplezier voor kinderen.

Voorin is de Jogger net een Sandero, maar dat is eigenlijk goed nieuws. Vanaf de bestuurdersstoel voelt de auto helemaal niet zo groot en al helemaal niet hoog, maar is de zithouding gewoon zoals je dat gewend bent in een compacte hatchback.

En net als bij de Sandero krijgt de simpelste uitvoering geen infotainmentscherm of zelfs maar radiobediening op het dashboard mee. Er is wel een radio, maar die laat zich uitsluitend vanaf de ‘satelliet’ aan de stuurkolom bedienen. De smartphone kan in dit geval als scherm worden gebruikt, met behulp van een speciale app en een goed doordachte houder. Duurdere versies krijgen uiteraard wel een infotainment-schermpje mee.

Ook met LPG én als Hybrid

Onder de kap is er eveneens interessant nieuws. Waar de Sandero op benzine 91 pk levert, helpt de 1.0 TCe-motor in de Jogger 110 pk op de been. De interessantste versie is echter de TCe 100 Bi-Fuel, die net als in de Sandero 100 pk levert en op LPG kan rijden. De extra tank wordt verstopt op de plaats van het reservewiel, dus de ingreep kost geen ruimte.

Later, in 2023, volgt er ook nog een hybridevariant, de allereerste van Dacia. De overige versies worden al in februari 2022 bij de dealers verwacht. Prijzen zijn nog niet bekend, maar dat de Jogger de goedkoopste zevenzitter wordt lijkt wel zeker. Mogelijk staat hij straks vanaf net iets onder de 20 mille in de showroom, daar waar een Sandero Stepway minimaal € 16.740 kost. De enige zevenzitter die dan nog in de buurt komt is de huidige Dacia Lodgy, maar die verdwijnt voor het einde van 2021 van de Europese prijslijsten.

De redactie van Autoweek maakte al een rondgang in en om de nieuwe Dacia Jogger. Klik hier voor de video.

